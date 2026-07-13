港鐵屯門第16區2期巨無霸項目　截收28份意向書　周三起招標

港鐵公司（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目，今日（13日）下午2時收發展意向書。港鐵常務總監—物業及國際業務鄧智輝稱，屯門第16區站第二期物業發展項目，接獲28份意向書，對成績應滿意。



鄧智輝又稱，該項目將於周三（15日）起招標，預計9月初截標，整個項目可提供約5,500伙，商住總樓面逾300萬平方呎，認為屯門整區發展成熟，區內有多達50萬居民。

他又指，項目推出前已兩次向地建會推介，亦得到商會會員支持，項目商場部分，可供中標的發展商決定要否自保留自行發展，或交回港鐵，因此對屯門項目感到樂觀。又認為項目享有鐵路優勢，也有商場服務居民、條件好好。

港鐵常務總監—物業及國際業務鄧智輝。（資料圖片）

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。

第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774平方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760平方呎。

港鐵公司表示，在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商及/或財團遞交第二期物業發展項目的正式標書。發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

港鐵公司屯門第16區站第二期物業發展項目。

港鐵早前為推進項目作準備，到訪香港地產建設商會（地建會），向超過30名地建會會員介紹這項目內容及商務安排，並就規劃方向及市場需求等交換意見。

當時港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵一直與業界保持緊密聯繫，積極聆聽意見。香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅當時亦表示，屯門第16區站第二期物業發展項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力。商會期待這項目進行招標，並深信項目可為業界、屯門社區及香港整體發展帶來新的機遇。

左起為地產建設商會秘書長龍漢標、香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅、港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝、地產及建造界議員、恒基執董黃浩明。

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目為矚目大型項目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場，成為過去40年來最大單一招標項目。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝亦透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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