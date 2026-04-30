屯門第16區2期巨無霸項目盡快招標　港鐵諮詢地產建設商會

港鐵公司（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目將於今年次季（本財年首季）推出，港鐵為推進項目作準備，並於昨日（29日）到訪香港地產建設商會（地建會），向超過30名地建會會員介紹這項目內容及商務安排，並就規劃方向及市場需求等交換意見。



港鐵鄧智輝：諮詢助優化項目規劃及發展方向

港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵一直與業界保持緊密聯繫，積極聆聽意見，感謝地建會繼去年7月的會面後再次安排這次簡介會。與會者提出的寶貴建議，將有助進一步優化項目規劃及發展方向，配合市場需求。港鐵期待與地建會繼續攜手推動社區建設，為香港的長遠發展注入新動力。

地建會梁志堅：位處成熟社區、交通配套完善

香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅表示，十分高興港鐵在規劃過程中積極聆聽業界意見。屯門第16區站第二期物業發展項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力。商會期待這項目進行招標，並深信項目可為業界、屯門社區及香港整體發展帶來新的機遇。

港鐵：盡快進行招標工作

港鐵表示，將盡快進行這項目的招標工作。屯門第16區站物業發展項目，毗鄰興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫，提升與香港各區及跨境的連繫。項目除住宅外，亦提供完善的商場、社區配套設施及公共運輸交匯處。

左起為地產建設商會秘書長龍漢標、香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅、港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝、地產及建造界議員、恒基執董黃浩明。

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目最矚目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場，成為過去40年來最大單一招標項目。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝亦透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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