月收富途百萬租　棄重建夢！黎永滔劈四成至3.5億沽亞皆老街全幢

有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，早於去年中便放售位於旺角亞皆老街67至71號全幢物業，當時意向價為6億元。時隔逾一年，市傳該物業終成功甩手，有指成交價約3.5億元，較其意向價低約2.5億元或約41.7%。



涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎，位處旺角西洋菜南街與亞皆老街十字路口交界，鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall。現時地下舖位已由富途證券承租，每月租金約100萬元。

涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎。（資料圖片）

業主為舖王黎永滔 較意向價劈逾四成沽

據了解，業主為有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，該物業於去年已推出市場招標，當時意向價為6億元，惟未能成功易手。市場消息指，放售至今逾一年，物業終以3.5億元沽出，惟較其意向價低約2.5億元或約41.7%。

投資者黎永滔有「百億舖王」之稱。（資料圖片）

黎永滔收購上址多年 曾計劃斥逾15億重建

資料顯示，黎永滔早已收購上址多年，更意欲在2023年中斥逾15億元重建成商住項目，預計重建後總樓面約2.8萬平方呎，預計地下3層將作零售商舖，樓上料可提供30伙，實用面積200至300平方呎。

黎永滔並未有展開重建計劃。曾有消息人士透露，黎永滔對富途牛牛該新租客非常滿意，因此放棄重建計劃。另據透露，當時他見近期市場現復甦跡象，因此有意沽貨套現。

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