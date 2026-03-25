黎永滔放售旺角亞皆老街全幢物業　估值6億　料全幢月租180萬

有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，新近委託世邦魏理仕公開招標出售位於旺角亞皆老街67至71號全幢物業，估值為6億元，截標日期為5月27日（星期三）中午12時正。



涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎，位處旺角西洋菜南街與亞皆老街十字路口交界，鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall。現時地下舖位已由富途證券承租，並設置大型LED廣告屏幕，每月租金約100萬元。

估值6億 預計每月租金180萬

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，該物業市場估值為6億元，預期全幢物業租滿後，每月租金收入可達180萬元，回報約3.6厘。另外，該物業亦具備重建潛力。

涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎。（世邦魏理仕提供）

黎永滔收購上址多年 曾計劃斥逾15億重建

資料顯示，該物業業主為有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，他早已收購上址多年，更意欲在2023年中斥逾15億元重建成商住項目，預計重建後總樓面約2.8萬平方呎，預計地下3層將作零售商舖，樓上料可提供30伙，實用面積200至300平方呎。

惟其後黎永滔並未有展開重建計劃。據透露，他見近期市場現復甦跡象，因此有意沽貨套現。

投資者黎永滔有「百億舖王」之稱。（資料圖片）

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