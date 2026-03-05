吉隆坡財團1.05億購中環士丹頓街商住樓　黎永滔17年賺3320萬

「百億舖王」之稱的投資者黎永滔所持有的中環士丹頓街一幢商住大廈，在2月份以1.05億元沽出，較2024年1月份意向價2億元低接近一半。不過黎氏早於2009年低位以7,180萬元買入，持貨約17年，帳面升值約3320萬元或46%。至於新買家為吉隆坡房地產開發商金鳳集團（MBWorld Group Berhad）的相關人士。



上述物業為中環士丹頓街9至11號全幢商住大廈。大廈共有七層，一樓為兩個辦公室單位，而二至五樓則為住宅部份，合共8個單位，總批則面積約5,742平方呎。

新買家為吉隆坡開發商金鳳集團

資料顯示，該全幢物業於2月20日以1.05億元易手，新買家為SKS STAUNTON LIMITED，其公司董事包括SIM, CINDI及SIM, SIMON YOW YUNG。據了解，二人為吉隆坡房地產開發商金鳳集團（MBWorld Group Berhad）的相關人士。

中環士丹頓街9至11號全幢商住大廈。

兩年前全幢索價2億

該全幢商住大廈在2024年1月份曾以部分交吉，部分連租約的形式放售，意向價2億元。當時大廈出租率約73%，地舖分別由酒吧及扒房承租，住宅部份則以學生宿舍方式營運，合共租金收入約46萬元。

黎永滔2009年以7180萬買入

據悉，黎永滔於2009年透過潤成投資有限公司（SUCCESS PROFIT INVESTMENT LIMITED ），以7,180萬元買入物業。