黎永滔大潭道屋地意向價3.6億　放售兩年減價25%

有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，其持有的南區大潭道10A至10C號屋地，近期大幅減價1.2億元或25%，以3.6億元放售，叫價較其約7年前的買入價高出不足3%。



據悉，黎永滔夫婦持有的大潭道10A至10C號屋地，在2023年10月起索價4.8億元放售。黎永滔夫婦近期把意向價調低至3.6億元。

資料顯示，黎永滔夫婦2019年初以3.5億元，向行政會議成員林健鋒或相關人士購入上述屋地。值得留意，黎永滔夫婦當年透過公司名義購入該屋地，繳付樓價30%的辣稅，涉及稅項1.05億元。

黎永滔回覆傳媒表示，其已就項目向政府申請重建，並取得相關文件，日後將可獲政府退還部分印花稅，計劃最快今年9月拆樓。倘項目在重建前易手，買家將須向其支付售價以外的1億元，作為退稅補償。

「百億舖王」投資者黎永滔。（香港01相片）

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