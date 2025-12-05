「波鞋街大王」彭漢釗6028萬沽旺角花園街多層住宅　料作學生宿舍

投資者積極進軍學生宿舍市場。有「波鞋街大王」之稱的彭漢釗持有的旺角花園街74至76號合共7層住宅樓面，新近以約6,028萬元沽出，新買家為一家從事青年文化的企業，預計將會把物業改裝成學生宿舍。



上述物業為旺角花園街74至76號，為一幢樓高8層、早於1962年入伙的商住大廈，地下為商舖用途，樓上為住宅單位。是次易手的部份為大廈的1樓至7樓，每層實用面積約1.600餘平方呎，合共面積約11,277平方呎，屬住宅用途。

新買家料從事青年文化範疇

資料顯示，上述旺角花園街74至76號1樓至7樓住宅部份，以約6,028萬元成交，呎價約5,345元。新買家為青年文化有限公司（YOUTH CULTURE COMPANY LIMITED），市場預計該物業日後將改裝成學生宿舍。

原業主為「波鞋街大王」彭漢釗及其妻子

翻查資料，該批物業原業主為加勁體育用品有限公司（KARKING SPORTS COMPANY LIMITED），公司董事包括「波鞋街大王」彭漢釗及其妻子持有。「波鞋街大王」彭漢釗過去多年在區內開設多間體育用品店，並持有不少舖位物業自用。

據了解，彭漢釗於2010年6月份以3.118億元購入花園街74號及76號全幢物業，樓下兩個地舖自用售賣波鞋，樓上作收租用途。

近年彭漢釗有沽舖動作，如2023年4月他持有的花園街45至47號地下A號舖，以1.15億元沽出，持貨37年獲利1.12億元，升值近37倍。