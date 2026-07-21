內地餐飲來港撐市！6月商舖租務成交按月彈升近16%　創近兩年新高

內地品牌攻港熱潮持續升溫，內地電商平台京東的香港首間實體店京東MALL於上月正式開幕，開業初期便吸引大批市民排隊輪候入店。同時，多個內地餐飲品牌亦宣布來港開業消息，提振本港商舖租賃市場。



據中原(工商舖)統計，6月份商舖租賃市場錄得成交約365宗，按月增加約15.87%，創下2024年4月以來的新高；惟成交金額按月回落約16.97%至約3,083萬元，呈現「量升價跌」態勢。中原分析，新皇崗口岸啟用在即，可能成為港人北上的新誘因，對本港商舖租賃市場造成衝擊，預料7月份商舖租賃成交宗數將持平。



中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，6月份商舖租賃市場錄得約365宗成交，按月上升15.87%，與去年同期約357宗相若；涉及成交額則約3,083萬元，按季及按年同告回落逾一成半。至於租用面積方面，6月份錄得約40.1萬平方呎，按月減少約17.31%，與去年同期比較亦有約9.65%跌幅。

6月份商舖租賃市場錄得約365宗成交，按月上升15.87%；涉及成交額則約3,083萬元，按季及按年同告回落逾一成半。（中原數據）

羅素街8號巨舖迎新租客 湊湊火鍋50萬進駐

何氏續稱，6月份商舖租務市場較為矚目的大手成交涉及銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下入口連一樓，總面積約7,041平方呎，新近獲湊湊火鍋承租，月租估算約50萬元，平均呎租約71元。該舖前租客為美式快餐店Five Guys，於2021年起以每月約50萬元租用該舖，惟該餐廳於今年3月結業，交吉後僅月餘再獲食肆承租。最新成交租金與舊租金相若，但於2013年高峰期莎莎租用時約150萬元月租比較，仍回落逾六成。

銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下入口連一樓，前租客為美式快餐店Five Guys，於以每月約50萬元租用該舖。（網上圖片）

該舖新近獲湊湊火鍋承租，月租估算約50萬元，與舊租金相若。（李煥好攝）

6月核心區商鋪空置率表現個別發展

至於空置率方面，何氏指出，6月份核心區空置率各自發展。當中，銅鑼灣空置率見改善，錄得6.02%，按月減少0.15個百分點，按年微升0.04個百分點。而中環及灣仔則分別錄得7.26%及5.9%，較上月輕微上升0.1個0.03個百分點，按年亦各自增加0.6及1.37個百分點。至於九龍區方面，尖沙咀6月份空置率為7.46%，按月及按年分別上升0.18及1.11個百分點；而旺角區最新空置率錄得8.92%，與上月持平，較去年同期則增加0.59個百分點。

中原：料新口岸帶動北上消費、影響港舖租賃

何氏指出，新皇崗口岸啟用在即，消息指新口岸將採取一地兩檢加快過關時間，加上將直接連接香港及深圳地鐵，交通更較以往便利，有機會帶動新一波港人北上消費熱潮，影響本港商舖租賃市場表現。同時，不少商戶仍積極部署下半年消費旺季，加上眾多內地品牌來港開業，相信將有助提振商舖租務市道，推動呎租加快尋底。何氏認為，口岸開通後的實際影響仍有待觀察，在各項因素互相影響下，預料7月份商舖租賃市場成交將維持平穩。

新皇崗口岸。（林遠航攝）

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