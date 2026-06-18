五月份商舖租務錄315宗　金額按月增兩成　銅鑼灣舖位空置率回落

商舖租賃市場初見喘定，據中原(工商舖)統計，5月份商舖租賃市場錄得成交約315宗，成交金額則錄得約3,713萬元，按月上升21.89%，按年亦見上升28.44%，租用面積則錄得56.1萬平方呎，按年大增約四成。中原分析，商舖租賃成交及空置率見穩定，可望帶動整體租金走勢穩步上揚，預料6月份商舖租賃成交宗數可平穩上升。



受惠於訪港旅客人數增加，本港奢侈品消費回暖，珠寶、鐘錶及奢侈品牌亦趁租金水平回落而搶佔旅遊核心區一線地舖，帶動舖位租務成交增長。中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，5月份商舖市場錄得約315宗租賃成交，與4月份約322宗及去年同期約309宗相比僅窄幅上落。

成交金額則錄得約3,713萬元，按月及按年分別大升約21.89%及約28.44%。至於租用面積則錄得約56.1萬平方呎，按月增加約14.32%，按年則大幅增加約四成。

本港奢侈品消費回暖，珠寶、鐘錶及奢侈品牌亦趁租金水平回落而搶佔旅遊核心區一線地舖。（資料圖片）

英皇鐘錶珠寶55萬進駐廣東道

何潔釵續指，5月份矚目租務成交為尖沙咀廣東道16號地下，面積約800平方呎，市傳每月租金約55萬元，平均呎租約687.5元，新租客為英皇鐘錶珠寶。

翻查記錄，該舖舊租客為奢侈品零售連鎖店名人站，於2023年以約65萬元承租；與新租金相比，回落約10萬元，跌幅約15.38%。據悉，英皇鐘錶珠寶於鄰近的廣東道4至8號的自用物業亦設有大面積旗艦店，兩分店距離僅數分鐘步程，反映該品牌正搶攻廣東道市佔。

5月份矚目租務成交為尖沙咀廣東道16號地下，面積約800平方呎，市傳每月租金約55萬元，新租客為英皇鐘錶珠寶。（李煥好攝）

核心區空置率按月企穩 惟按年普遍錄得升幅

至於空置率方面，何氏潔釵指出，5月份核心區空置率按月見穩定。中環錄得最新空置率7.16%，與上月相同，較去年同期增加0.48個百分點；灣仔及銅鑼灣5月份空置率分別為5.87%及6.17%，按月分別上升0.1個百分點及回落0.21個百分點，按年則同告上升1.34及0.19個百分點。

至於九龍區方面，旺角及尖沙咀最新空置率為8.92%及7.28%，較上月輕微增加0.01及0.03個百分點，按年則分別上升0.61及1.05個百分點。

銅鑼灣5月份空置率為6.17%，按月回落0.21個百分點。（蔡偉南攝）

中原工商舖：料6月舖租穩步上揚

另外，統計處數字顯示，最新4月份零售業銷貨價值中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別錄得約44億元，按年上升約19.8%，連續12個月錄得按年升幅，反映本港奢侈品消費持續增長。

何潔釵分析，奢侈品牌消費力持續增長下，營商環境有所改善，品牌趁勢於商舖租金低水平時把握機遇，搶佔銅鑼灣、尖沙咀等核心消費區的大面積舖位，當中羅素街、廣東道等一線街區更備受追捧。另認為，本港零售消費回升，帶動商舖市場同步回暖，相信隨著舖位租務成交量及空置率逐見穩定，租金水平將獲進一步帶動，預料6月份商舖租賃市場保持平均穩定上升態勢。

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