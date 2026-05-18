代理：核心區舖位空置率上升　尖沙咀增幅居首　4月商舖租賃平穩

據中原（工商舖）統計，4月份商舖租賃市場錄得成交約322宗，按月及按年僅窄幅上落；涉及成交金額則錄得約3,046萬元，較上月微跌約5.09%。中原分析，商舖租賃成交量趨向穩定，加上臨近暑期旅遊旺季，預料5月份商舖租賃成交價量可保持平穩。



至於空置率方面，4月份核心區空置率持續上升，其中尖沙咀升幅最大，最新空置率錄得7.25%，按月及按年分別增加0.46及1.02個百分點。



中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原（工商舖）資料顯示，4月份商舖市場錄得租賃成交約322宗，與上月約323宗及去年同期約332宗相若；成交金額則錄得約3,046萬元，按月及按年分別輕微回落約5.09%及約17.09%。至於租用面積則錄得約49.1萬平方呎，按月增加約1.78%，按年則減少約兩成。

佳寶30萬租灣仔巨舖

何潔釵續稱，新近錄得的一宗矚目成交位於灣仔莊士敦道152至158號地舖，面積約3,404平方呎，最新獲佳寶食品租用，市傳月租約30萬元，平均呎租約88元。資料顯示，佳寶食品自去年8月被內地電商平台京東集團以約40億元收購後，一直積極擴店，新近亦分別以約15.5萬元及19萬元進駐鰂魚涌及元朗地舖，展現不俗的承租能力。

新近錄得的一宗矚目成交位於灣仔莊士敦道152至158號地舖，面積約3,404平方呎（未核實），最新獲佳寶食品租用，市傳月租約30萬元，平均呎租約88元。（中原提供）

核心區4月空置率全線上升 尖沙咀吉舖增幅居首

至於空置率方面，何氏指出，4月份核心區空置率持續上升，其中尖沙咀升幅最大，最新空置率錄得7.25%，按月及按年分別增加0.46及1.02個百分點；旺角錄得8.91%，按月及按年微升0.02及0.57個百分點；中環及銅鑼灣分別錄得7.16%及6.38%，較上月上升0.23及0.10個百分點，比去年同期則增加0.50及0.45個百分點；灣仔則錄得空置率5.77%，按月微增0.07個百分點，按年上升約1.20個百分點。

核心區租金仍受壓 相信零售增長助市場尋底

何潔釵指出，民生消費為市民剛需，承租能力一向不俗，加上有內地資金支持，帶動商舖租務氣氛活躍，個別行業如超市、藥妝、飲食等商戶擴充意願亦較為積極，惟本港核心區空置率改善情況未如理想，租金表現仍相對受壓，但相信隨著零售市道維持增長勢頭，商舖租賃市場亦能加快尋底。何氏認為，隨著暑期旅遊旺季將至，部分商戶亦正積極部署擴充，預料5月份商舖租賃成交宗數將維持平穩。

內地資金帶動商舖租務氣氛活躍，個別行業如超市、藥妝、飲食等商戶擴充意願亦較為積極。（資料圖片）

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