租客「轉租為買」！980萬買鰂魚涌惠安苑三房　長情業主33年賺7球

撰文：林卓瑩
出版：更新：

樓市好轉，租客加快入市步伐。鰂魚涌惠安苑一個三房單位，獲區內租客以980萬元承接，實用呎價約10,962元。原業主於1993年購入，持貨33年，帳面大賺742萬元，物業升值3.1倍。

中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，成交單位為惠安苑F座高層4室，實用面積894平方呎，屬3房1套間隔，向西北，以980萬元成交，折合實用呎價約10,962元。梁嘉駿表示 , 新買家為租客，眼見樓市好轉，遂加快入市步伐，「轉租為買」晉身業主。

原業主1993年238萬買入　33年賺742萬

原業主於1993年以238萬元購入單位，持貨約33年，帳面獲利742萬元，物業期內升值約3.1倍。梁嘉駿補充，惠安苑本月暫錄3宗買賣成交，平均實用呎價約10,650元。

鰂魚涌惠安苑。
荃灣爵悅庭2房零議價730萬沽　租客「轉租為買」　13年升值近六成元朗街坊「轉租為買」　1080萬買朗城滙三房套　5年半帳蝕逾兩球租客「轉租為買」　468萬買SIERRA SEA一房　上手不足一年賺半球

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。

香港樓市
東區樓市
租務市場
租金
二手樓成交
二手樓