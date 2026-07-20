租客「轉租為買」！980萬買鰂魚涌惠安苑三房　長情業主33年賺7球

樓市好轉，租客加快入市步伐。鰂魚涌惠安苑一個三房單位，獲區內租客以980萬元承接，實用呎價約10,962元。原業主於1993年購入，持貨33年，帳面大賺742萬元，物業升值3.1倍。



中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，成交單位為惠安苑F座高層4室，實用面積894平方呎，屬3房1套間隔，向西北，以980萬元成交，折合實用呎價約10,962元。梁嘉駿表示 , 新買家為租客，眼見樓市好轉，遂加快入市步伐，「轉租為買」晉身業主。

原業主1993年238萬買入 33年賺742萬

原業主於1993年以238萬元購入單位，持貨約33年，帳面獲利742萬元，物業期內升值約3.1倍。梁嘉駿補充，惠安苑本月暫錄3宗買賣成交，平均實用呎價約10,650元。

鰂魚涌惠安苑。

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