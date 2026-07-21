長沙灣甲廈83永康街低層739萬沽　買家為前教育城行政總監鄭弼亮

商業房地產雖受壓，惟市場仍有人入市。新世界（0017）長沙灣甲廈「83永康街」新近以739萬元沽低層戶，呎價約7,280元，新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太。項目自5月減價推售後，累計推售55個單位中，暫沽出42伙。



新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮夫婦

中原(工商舖)工商部副區域營業董事陳樂瑤表示，是次成交項目位於長沙灣永康街83號8樓B3室，建築面積約1,015平方呎，以約739萬元沽出，呎價約7,280元。新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太，以私人名義購入，屬市價成交。

前香港教育城行政總監鄭弼亮。

樓上B5室獲香港數理教育學會買入

參考同一面積成交屬11樓B5室，獲香港數理教育學會斥資購入，單位建築面積同約1,015平方呎，成交價約730萬元，平均呎價約7,202元。陳樂瑤續稱，發展商採取策略性減價推售，先後分作4階段推售55個單位，涉及單位建築面積由約545平方呎起，當中已沽出42戶，平均呎價約7,000元。

↓↓83永康街甲廈↓↓

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2024年首次推出拆售 當時呎價1.17萬至1.39萬

參考過往成交資料，「83永康街」12樓A06室，在2026年3月以1,126萬元沽出，呎價約10,947元。而「83永康街」早於2024年4月份推出拆售，當時該廈以現樓形式開售，首批單位以「商圈起動價 」推出，呎價11,715至13,942元，入場費約721萬元起。

樓高28層 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間

「83永康街 」樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分 , 全層面積則約18,946至19,216平方呎 , 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間等。項目的基座商場，在2025年8月份獲投資者以約1.2億元購入作長線投資，以商場建築面積約8,660平方呎成交計算，平均成交呎價逾1.38萬元。

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