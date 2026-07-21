無樓睇無人問價　香島三房終獲換樓客1468萬入市　上手9年微蝕1%

樓市氣氛好轉，惟市場仍有不少蝕讓個案。筲箕灣香島一伙三房套在租客搬走後，獲買家洽購，最終以1,468萬元沽出，呎價17,373元。上手業主持貨9年，轉手帳面微蝕讓約1%離場。



筲箕灣香島三房套1468萬沽

中原地產分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為筲箕灣香島1座中層A室，實用面積845平方呎，屬三房套間隔，望開揚山景，單位用作投資收租用，早前以1,550萬元放售。

不過因為有租客居住未能安排睇樓而無人問津，直至近日租客準備遷出開放參觀，即吸引買家睇樓。單位經議價後減價82萬元，最終以1,468萬元成交，折合實用呎價17,373元。

筲箕灣香島。

換樓客已睇樓一段時間

至於，新買家為同區換樓客，為換三房套單位已睇樓一段時間，經參觀後鍾情單位景觀開揚，遂積極還價洽購。

據知，原業主於2017年以1,483.6萬元購入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面微蝕讓15.6萬元，單位期內貶值約1%。由於單位曾用作收租，料租金可抵銷蝕幅。

筲箕灣香島。

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