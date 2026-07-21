告別FIVE GUYS　湊湊火鍋50萬接羅素街樓上舖　較高峰冧價逾六成

曾為全港最貴街道的羅素街，最新錄得台式火鍋店進駐。交吉僅一個多月的羅素街8號「樓上舖」，速獲台式連鎖火鍋品牌「湊湊火鍋」以每月約50萬元承租，接手早前結業的美式漢堡店FIVE GUYS之舊址。最新租金雖與上手持平，惟對比美妝店莎莎（SaSa），於2013年高峰期承租時的150萬元天價，租金水平已大幅回落逾六成。



涉及鋪位為羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心一樓，總面積約6,700平方呎。該舖屬「樓上舖」，地下設有獨立入口，正向大型商場時代廣場。舖位最新已獲台式連鎖火鍋店「湊湊火鍋」進駐，門外正進行裝修並架起深啡色圍板，圍板正中央及右側均印上「湊湊」的專屬標誌及大字。據悉，該舖最新月租約為50萬元，呎租約71元。

舖位最新已獲台式連鎖火鍋店「湊湊火鍋」進駐。（李煥好攝）

告別美式漢堡迎台式火鍋 新租金與舊約50萬相若

翻查該舖的租務紀錄，上一手租客為美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS，曾於2021年中以每月約50萬元進駐。惟該餐廳承租約5年後，已於今年3月結業並撤出羅素街。舖位交吉短短一個多月，即速獲湊湊火鍋接手承租，最新成交租金與舊租金水平維持相若。

上一手租客為美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS，曾於2021年中以每月約50萬元進駐。（資料圖片）

月租曾高見150萬

追溯該舖租金的歷史高峰，涉及連鎖化妝品店莎莎（SaSa），曾於2013年以約150萬元高價承租，租約期至2021年10月份；但當時受零售市道低迷影響，莎莎提早半年退租離場。換言之，該舖位之最新月租較其歷史高峰大幅回落逾六成。

該舖原由連鎖化妝品店莎莎承租。（蔡偉南攝）

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