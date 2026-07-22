睇中近廣場及碼頭　用家2200萬買愉景灣海景洋房　10年帳賺570萬

二手市場轉旺，愉景灣8期海堤居一伙單號洋房，新以2,200萬元沽出，呎價約18,597元，創同期二手洋房雙破頂。原業主持貨10年，物業升值570萬元或35%。



中原地產高級分行經理丘祥麟表示，成交洋房為愉景灣8期海堤居單號洋房，實用面積1,183平方呎，連580平方呎花園，屬三房套連工人套間隔，望享開揚海景，新近以2,200萬元沽出，呎價約18,597元，創同期二手洋房成交價及呎價新高。

上手10年升值35%

至於，新買家為用家，因鍾情愉景灣環境舒適寧靜，且上址鄰近愉景廣場及渡輪碼頭，位置便利，遂決定購入。

據知，原業主於2016年以1,630萬元購入，持貨約10年轉手，帳面獲利570萬元，物業期內升值約35%。

愉景灣。

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