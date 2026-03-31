投資者連環「短炒」愉景灣中小型單位　持貨1年多帳面賺42萬

二手樓市轉旺，愉景灣有一名投資者連環「短炒」區內兩個中小型單位，合共獲利42萬元。



海澄湖畔兩房戶一年升值30萬

中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行經理胡文翰表示，第一宗成交為愉景灣12期海澄湖畔二段低座C室，實用面積442平方呎，兩房一套間隔，享海景，最新以450萬元售出，呎價10,181元。原業主於2024年12月以420萬元購入單位，持貨約1年多，帳面獲利30萬元。

霞暉閣三房半年升值12萬

另一宗成交為，愉景灣4期蘅峰蘅安徑霞暉閣高層D室，實用面積755平方呎，三房間隔，坐擁山、海雙景，最新以550萬元成交，呎價7,285元。原業主於2025年9月以538萬元購入，持貨僅半年，帳面獲利12萬元。

據悉，上述兩個單位均同一業主持有，是次連環轉手合共帳面獲利42萬元。胡文翰認為樓市活躍，帶動投資者趁旺市沽貨套現。

愉景灣。

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