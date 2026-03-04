太子珠寶鄧鉅明3300萬沽愉景灣洋房　持貨30年期內升值1.5倍

豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明再沽一幢愉景灣洋房，套現3,300萬元，持貨30年轉手帳面升值1.5倍。料新買家可獲3.6厘租金回報。



據市場消息指， 是次成交為愉景灣3期蔚陽海蜂徑單號屋，實用面積2,403平方呎，屬四房間隔，連2,081平方呎花園，新近以3,300萬元沽出，呎價約13,733元。由於單位目前有租客，按該類洋房目前租金約10萬元計，料買家可即享3.6厘租金回報。

至於，原業主為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，早於1996年以約1,340萬元購入收租，持貨至今30年，是次轉手帳面獲利1,960萬元，單位期內升值約1.5倍。

