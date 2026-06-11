鍾情愉景灣度假風情！用家2958萬買複式戶　上手12年帳面蝕逾三球

二手市場轉旺，愉景灣15期有一伙複式戶放盤數年，最終劈價642萬元，終以2,958萬元沽出，上手持貨12年轉手帳面蝕讓逾三球離場。至於，新買家為用家，因鍾情愉景灣度假風情濃厚，遂決定入市自用。



中原地產分行經理丘祥麟表示，是次成交為愉景灣15期悅堤複式戶，實用面積1,760平方呎，屬兩房套間隔，附帶露台及私家花園，向南，外望開揚海景，原業主在數年前以3,600萬元叫價放盤，單位累劈642萬元，終以2,958萬元沽出，呎價約16,807元，創同類單位近10年新高。

至於，新買家為用家，因鍾情愉景灣居住環境舒適，度假風情濃厚，加上優質特色戶少有放盤，遂決定入市自用。

愉景灣。

持貨12年帳面蝕逾三球

參考同類成交單位屬同愉景灣15期悅堤，實用面積相同，在2024年7月初以2,190萬元沽出，反映同類單位較近兩年前賣貴35%。

至於，原業主則於2014年以3,271萬元一手買入自住，持貨至今12年，是次轉手帳面蝕讓313萬元，單位期內貶值9.6%。

愉景灣。

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