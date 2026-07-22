劏場英雄塚｜荃灣地皇廣場自救失敗　80呎銀主舖10萬低價開拍

著名死場荃灣地皇廣場，大業主早前將商場劏開細舖出售後，不少磚頭投資者接火棒，商場最終成損手「英雄塚」。雖然曾有一班業主嘗試將其翻生做Food Court「自救」，但最終未見成效，留下的業主只能在死場中「困獸鬥」。場內一個約80平方呎的劏舖，今日（22日）由銀主推出於私人拍賣場作公開拍賣，起拍價僅10萬元！若以該口價成交，將較當年買入價低378.9萬元，舖位價值蒸發約97%。



銀主開價10萬元 代理稱一日收10個查詢

涉及荃灣地皇廣場2樓210號舖位，建築面積約80平方呎。該舖開則方正，現已交吉，鄰近舖位租客為夾公仔舖。據悉，該舖位屬銀主盤，銀主開價10萬元，將今日下午三時作公開拍賣，呎價1,250元。

由於叫價吸引，相關拍賣行發言人表示，該舖位目前「大把人問」、「一日10個call」，另透露舖位市值約30萬元左右。即起拍價較市價折讓約67%。

借貸斷供淪為銀主盤 較買入價低逾97%開拍

資料顯示，業主於2012年商場拆售後以388.9萬元一手買入該舖，其後於2013年4月借貸，惟最終於去年斷供，並淪為銀主盤。若以開價沽出，即較當年買入價低378.9萬元或約97.4%。

場內80平方呎舖 於五月僅16.5萬成交

翻查地皇廣場的成交記錄，實則勁蝕個案並不罕見。譬如於今年五月，場內一個約80平方呎的迷你舖以16.5萬元成交，不僅創商場歷史新低，其造價甚至低過同區電單車車位。

著名「劏舖死場」 小業主聯合自救終失敗

荃灣地皇廣場是香港著名的「劏舖死場」，於2012年由人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權，將其改建成數百個蚊型舖位拆售。因場內配套不足、業權分散等原因，地皇廣場自2015年正式營運後，迅速陷入十室九空的窘境。

雖然小業主們曾多次嘗試聯手自救，一度成立了香港首個「劏場聯盟」，以聯租方式將其重新打造為美食廣場（foodcourt），惟遇上新冠疫情、經濟環境轉差等因素，地皇廣場翻生宣告失敗，最終成為一眾投資者損手「英雄塚」。

「劏場聯盟」包括有荃灣地皇廣場、荃立方、大埔大日子、元朗又一新城等。（羅國輝攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。