830萬買到成座戲院？坪洲戲院「無契樓」8月推拍　叫價低估價三成

樓市氣氛轉旺，有另類物業推出市場拍賣。由遠東發展或相關人士持有、本港十大猛鬼勝地之稱，有48年歷史坪洲戲院，在8月份透過私人拍賣行推出，開價830萬元，平均呎價約850元，較估價低370萬元或30%。



「無契樓」推拍 天台有太陽能系統

是次推出拍賣單位為坪洲遠東發展坪洲大廈，現為已結業的坪洲戲院，而拍賣部分亦包括大廈外牆及太陽能系統，以將按狀連租約及交吉出售，由於不設樓契推拍，故物業屬「無契樓」。

天台設太陽能系統，每月供電收入有1.5萬至1.8萬元。

物業面積9760呎

物業面積合共9,760平方呎，當中細分為地下1,750平方呎，閣樓約1,830平方呎，1樓5,080平方呎，以及2樓1,100平方呎。另屬城市規劃是住宅(甲類)亦可發展分層住宅，天台設太陽能系統，每月供電收入有1.5萬至1.8萬元。

叫價830萬低估價三成

將由黃開基拍賣行在8月推出，業主開價830萬元，以總樓面計，平均呎價約850元。代理指，該物業估價為逾1200萬元，即推拍價較估價低370萬元或30%。

坪洲戲院1978年開幕 曾為本港十大猛鬼勝地

翻查資料指，坪洲戲院在1978年2月，戲院樓高四層，設有座位約500個，每晚放映電影一至兩場，惟因人流長期不足，終於9年後的1987年結業。由於內裡環境相當陰森，曾與高街鬼屋、大埔松仔園、運頭塘村等共列為本港十大猛鬼勝地。目前戲院由民間自發活化，會舉辦音樂會、電影放映、市集及導賞團等。

坪洲戲院。

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