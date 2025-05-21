資深投資者黎永滔放售旺角亞皆老街全幢物業 意向價6億
撰文：黃祐樺
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本樓樓市表現疲弱，不少投資者放售手頭上物業套現。當中由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至71號全幢物業，新近委託萊坊以公開招標形式按「現狀」連現有租約出售，意向價6億元，截標日期為6月12日（星期四）中午12時正。
地舖由富途證券每月約100萬元租用
物業地盤面積約2,808平方呎，物業位處旺角西洋菜南街與亞皆老街十字路口交界，鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall。
目前地舖租戶為本地科技券商富途證券，以每月約100萬元租用。至於該幢物業目前每月租金收入為142萬元，預計將全數租出後，每月租金收入可達168萬元，以意向價6億元計，租金回報為3.36厘。
黎永滔收購多年 擬重建成商住項目
而事實上，黎永滔早已收購上址多年，曾經表示在2023年中就上址展開重建成商住項目，預計重建後總樓面約2.8萬平方呎，預計地下3層將作零售商舖，樓上料可提供30伙，實用面積200至300平方呎。
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