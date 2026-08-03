美孚新邨兩房放租5日租出　呎租43元高市價　長情業主享回報19厘

美孚新邨一個剛完成新裝修的單位，放租僅五日即獲承接。單位由一房改為兩房，以月租兩萬元租出，實用呎租約43.5元 , 較市價略高。原業主早於2000年以約126萬元購入單位，租金回報高達19.1厘。



香港置業西九龍長沙灣分行助理分區市務董事（銷售）黃偉峯表示，成交單位為美孚新邨二期吉利街9號極低層，實用面積約460平方呎，原屬一房間隔，現改為兩房，向西北。業主全新裝修完僅5日，即以約2.2萬元放租，獲外區客洽詢，議價後以兩萬元租出，實用呎租約43.5元，較市價略高。

家庭客心儀單位新簇 睇樓兩次即承租

據了解, 新租客為家庭客，心儀單位新簇，睇樓兩次後即決定承租。

原業主2000年126萬買入 回報19.1厘

原業主於2000年1月以約126萬元購入單位，以現時月租兩萬元計算，租金回報率高達約19.1厘。

美孚新邨。

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