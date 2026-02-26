「海味王子」入貨　541萬購美孚新邨兩房　賣幾多罐鮑魚先回本？

樓市持續升溫，有投資者加快入市步伐。人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國，最新以541萬元購入美孚新邨一伙兩房單位，呎價約10,629元。若以海生行網上售賣的一罐12頭鮑魚240元計算，料賣約2.3萬罐鮑魚才能回本。



市場消息指，上述成交單位為美孚新邨6期蘭秀道25號低層B室，實用面積509平方呎，採兩房間隔。單位新近以541萬元成交，呎價約10,629元。而原業主早於2011年初斥372萬元購入單位，持貨15年帳賺169萬元或約45.4%離場。

↓↓美孚新邨6期蘭秀道25號低層B室↓↓

新買家為「海味王子」蘇啟國 如回本需賣約2.3萬罐鮑魚

據悉，新買家以「楓林有限公司」公司名義登記，公司董事包括人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國（Kenneth），料為同一人。以海生行網上售賣的一罐12頭鮑魚240元計算，料他需要賣約2.3萬罐鮑魚才能回本。

海生行總經理蘇啟國（左）。（吳鍾坤攝）

曾三度短炒美孚新邨

值得留意的是，蘇啟國於過去兩年共斥2,023萬元，購入四伙美孚新邨單位，至去年底成功短炒轉售三伙。對上一次為今年12月以636萬元沽出屋苑一伙兩房戶，呎價11,480元，持貨約半年，帳面快速獲利113萬元離場，賺幅達22%。