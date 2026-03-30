投資者羅守輝入市！斥近2600萬購深水埗、長沙灣3個舖位

近年頻頻沽貨的裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝，新近轉軚斥資以2,581.8萬元，買入九龍民生區深水埗及長沙灣合共三個舖位。



其中一個舖位為深水埗福榮街126至128號地下96A號舖，建築面積約500平方呎，租客壽司店，成交價728萬元。新買家為JOIN SUCCESSFUL LIMITED，其公司董事包括羅守輝旗下TOYOMALL管理層郭卓彥及羅守輝太太梁婉玲。

原業主於2009年9月以675萬元買入上述舖位，持貨17年，升幅約7.85%。

↓↓深水埗福榮街126至128號地下96A號舖↓↓

其餘兩項舖位物業則包括長盛豪苑地下D地舖連天井，地舖建築面積976平方呎，成交價613.8萬元，租客蘇亞印度餐廳，月租2.8萬元，回報逾5厘。該舖位新買家為友創有限公司（SUPER STRONG LIMITED），其公司董事同樣包括郭卓彥及梁婉玲。

此外，餘下舖位則為長沙灣道638號長盛豪苑地下B及C舖，建築面積各612及975平方呎，食堂月租5.18萬元，成交價1,240萬元。

事實上，羅守輝過去數年多次沽售旗下大額舖位物業，例如在2024年12月以8.5億元沽出尖東明輝中心商場予城大，而在同月又以2.45億元沽出北角寶馬花園商場予香港佛教聯合會。而在2024年2月，他則以7.5億元沽出北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（為新光戲院地址）予Island ECC教會。

在大手套現後，在2025年8月份羅守輝已率先買入豪宅物業，當時他以1.038億元買入山頂La Hacienda一伙洋房，呎價約29,776元，呎價創屋苑同類洋房至少8年新低。

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