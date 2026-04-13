裕泰興羅守輝妻子沽貨　640萬售出灣仔駱克道乙廈　十年升值逾2成

裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝，其妻子梁婉玲再度減持手頭物業，新近以640萬元沽出灣仔乙級商廈駱克道313號中層全層，建築面積約824平方呎，呎價約7,767元。她持貨約十年，物業升值110萬元或逾兩成。



資料顯示，原業主以長建有限公司（PRIMEMAX SUCCESS LIMITED）名義作登記，其董事之一為梁婉玲（LEUNG, YUEN LING ELINA），即老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。

持貨約十年 物業升值逾兩成

她早於2016年5月斥530萬元購入上述物業，持貨約十年，現沽出帳賺110萬元，物業期內升值約21%。

灣仔乙級商廈駱克道313號。

近年活躍於物業投資市場

資料顯示，羅守輝及其妻子近年頻密沽貨，不過於去年8月轉軚斥約1.04億元購入山頂La Hacienda一伙實用面積3,486平方呎的洋房，呎價約29,776元。另外，他又於上月斥資2,581.8萬元，買入九龍民生區深水埗及長沙灣合共三個舖位。

老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝。(陳順禎攝)

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