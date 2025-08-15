投資者羅守輝1.04億平買山頂洋房　呎價不足3萬　低市價至少45%

市場氣氛回暖，豪宅市場錄得名人入市。山頂La Hacienda一伙洋房最新以1.038億元沽出，呎價約29,776元，呎價創屋苑同類洋房至少8年新低。據悉，新買家為裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝。



市場消息表示，涉及的單位為La Hacienda Upper Town House雙號洋房，實用面積3,486平方呎。單位早前推出放售，最新以1.038億元沽出，折合呎價29,776元。據悉新買家為裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝。

圖為老牌家族裕泰興家族成員、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝。(陳順禎攝)

呎價低同類洋房至少45%、創8年新低

資料顯示，屋苑位處傳統山頂豪宅地段，交投量稀少。自2017年起屋苑錄得約4宗同類洋房單位成交，成交呎價由54,427元至67,978元不等。可見是次單位成交呎價低同類市價45%至56%，創屋苑同類8年新低。

原業主早於1986年以公司名義以470萬元買入上址，至今持貨39年，帳面獲利9,910萬元，單位期内大幅升值21倍。

山頂加列山道29號「La Hacienda」。（資料圖片 / 代理提供）

事實上，羅守輝近年以沽貨為主，近期最矚目為2024年12月以8.8億元沽出尖東加連威老道94號的明輝中心零售基座，商場由香港城市大學承接；同月又以2.45億元沽出北角寶馬花園商場予香港佛教聯合會。

而2024年2月份，羅守輝則以7.5億元沽出北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院舊址），承接買家為Island ECC教會。

北角新光戲院結業前夕。（廖雁雄攝)