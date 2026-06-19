減價逾6球求售　裕泰興羅守輝妻5000萬放售尖沙咀全層樓上舖

訪港旅客回升帶動零售表現回暖，有投資者趁機沽貨套現。由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝妻子梁婉玲持有，位於尖沙咀金鑾大廈二樓的全層舖位，新近開價5,000萬元放售，呎價約8,696元。



據悉，該物業曾於上月開價5,635萬元推出市場放售，意味著是次開價較前次減約11%。另外物業若以最新意向價售出，則梁婉玲持貨9年，帳賺650萬元或約15%。



利嘉閣(工商舖)地產商業部/商舖部及投資部聯席董事許建方表示，上述舖位位於尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈二樓全層，建築面積約5,750平方呎。

物業屬開揚大單邊，適合美容纖體、瑜伽、建身中心、補習社、教會及醫療中心等行業進駐。而業主意向售價約5,000萬元，呎價約8,696元。物業亦同時放租，每月意向租金約16萬元，呎租約28元。

裕泰興羅守輝妻子持有

資料顯示，原業主以「福力投資有限公司（LUCKY STRONG INVESTMENT LIMITED）」名義作登記，其董事之一為梁婉玲（LEUNG, YUEN LING ELINA），即老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。

老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝。(陳順禎攝)

意向價下調逾一成求售 料帳賺約650萬

據悉，該物業曾於上月推出市場放售，當時意向價約為5,635萬元，呎價約9,800元，惟未獲承接。故時隔近一個月，梁婉玲減價635萬元或約11%再度放售。

另外，梁婉玲早於2017年4月斥4,350萬元購入上述全層樓上舖，若物業以最新意向價售出，則她持貨9年帳賺650萬元，物業期內升值約15%。

尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈二樓全層，建築面積約5,750平方呎。（代理提供）

頻頻沽貨套現 四月份以640萬灣仔乙廈全層

值得留意的是，羅守輝及其妻子梁婉玲近年頻密沽貨。除商舖物業之外，梁婉玲最新於今年四月，以640萬元沽出灣仔乙級商廈駱克道313號中層全層，建築面積約824平方呎，呎價約7,767元。她持貨約十年，物業升值110萬元或逾兩成。

灣仔乙級商廈駱克道313號。（資料圖片）

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