荃灣橫窩仔街兩幢相連工業大廈放售　前身為卓悅集團中心

物業市場市況略為好轉，高力表示，獲業主委託以公開招標形式出售荃灣橫窩仔街36至50號兩幢相連工業大廈。物業將以現狀形式出售，截標日期為9月9日（星期三）正午12時正。值得留意，該項物業前身為卓悅集團中心，不過已由華潤資本持有，並在2024年9月份曾推出招標，當時市場估值約9億元。



2024年曾招標 當時估值9億

是次出售物業坐落橫窩仔街轉角大單邊位置，為兩幢14層高之工業大廈，地下主要用作停車場、上落貨區及貨倉，其他樓層則為貨倉或廠房用途。兩幢大廈分別建於1973年及1975年，地盤面積約20,223平方呎，現有總建築面積約223,804平方呎。物業現時已成功取得規劃許可，可重建為住宅，提供約260個住宅單位，可建樓面面積逾121,000平方呎。

已獲批建住宅260伙

高力香港資本市場及投資服務部執行董事吳嘉輝表示，荃灣作為新界傳統工業區轉型的前沿地帶，近年多個工業物業成功重建轉型住宅或綜合發展。橫窩仔街36至50號正對新鴻基地產的全新住宅樓盤「形瑨」。

荃灣橫窩仔街36至50號兩幢雙連工業大廈。

2022年卓悅、華潤成立基金斥9億買入

據資料指，上述物業原於卓悅持有，惟在於2022年3月28日，卓悅全資附屬公司卓悅投資，與華潤資本旗下CR Capital Investment (Cayman) Limited (「CRCI」) ，訂立有限合夥協議成立基金，以及認購協議，涉資5.5億元，各佔75%及25%。同時該基金於同日訂立買賣協議，斥資9億元向卓悅收購卓悅集團中心。

不過據資料顯示，目前上述物業由一間名為傲林有限公司持有，其董事為華潤資本相關人士。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。