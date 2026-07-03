葵涌iCITY二期6月售50伙　累沽155伙　下周加推擬提價3至6%

葵涌新式工廈交投持續升溫。金朝陽 (0878) 旗下iCITY二期六月單月售出50伙，平均成交價約278萬元，平均呎價約6,813元。項目二期累計售出155伙，套現約4.31億元。發展商預告下周中加推新價單，部分單位擬提價3%至6%。



連租約成交佔六成 回報高見4.3%

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，iCITY自6月上旬推出連租約單位後，交投明顯加快，至今錄得30宗連租約成交，佔同期成交量約六成，其中一宗連租約成交回報率高見4.3%。

她續指，連租約單位具備「即買即收租」優勢，大幅降低空置風險及時間成本，加上具現成租約保障，受投資者歡迎。由於項目二期反應熱烈，發展商將於下周中加推新價單，部分中層單位預料提價3%至6%。

iCITY二期每層15伙 面積335至449呎

iCITY分為一期及二期，提供建築面積介乎335至510平方呎的24小時工作間。二期每層設15伙，建築面積335至449平方呎。

葵涌ICITY。

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