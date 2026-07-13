6月工商舖買賣宗數創近四年新高　惟低價銀主盤拖累、價格續尋底

本港樓市整體投資氛圍持續向好，投資者及用家入市步伐有所加快。根據中原（工商舖）數據顯示，2026年6月份工商舖錄得約436宗買賣成交，涉及成交金額約47.44億元，按月分別增加8.46%及24.55%，相比起去年同期分別錄得升幅約32.52%及約68.46%，成交宗數更創近4月單月新高。



中原（工商舖）預期，部分銀主盤加快推出市場，相信可吸引投資者及用家趁低入市，7月份工商舖買賣成交量料可保持平穩。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，6月份工商舖市場錄得約436宗買賣成交，按月及按年分別增加約8.46%及24.55%，貼近2022年6月錄得的單月約444宗的高水平，為近4年新高。買賣成交金額方面，6月份錄得約47.44億元，較上月及去年同期分別大幅上升24.55%及68.46%。

6月份工商舖市場買賣成交，按月及按年分別增加約8.46%及24.55%，為近4年新高。（中原數據）

6月份買賣成交金額，較上月及去年同期分別大幅上升24.55%及68.46%。（中原數據）

6月寫字樓交投熾熱 成交額按年飆3.4倍

在工商舖三大範疇中，6月份寫字樓買賣成交相當熾熱，錄得約76宗買賣成交，按月及按年升幅分別為約8.57%及65.22%；而成交額則錄得約22.61億元，按月上升約89.17%，相較去年同期約5.09億元則大升約3.44倍。

工廈、商舖表現一冷一熱

此外，工廈買賣市場於6月份表現不俗，買賣成交量錄得約309宗，按月及按年上調約19.31%及約41.1%；買賣成交金額則錄得約14.54億元，同告上升約9.8%。而商舖買賣市場於6月份則較為疲弱，錄得約51宗買賣成交，按月及按年分別回落約30.14%及約20.31%；涉及成交金額約10.3億元，較上月下調約20.23%，與去年同期比較則微升約4.64%。

工廈買賣市場於6月份表現不俗，買賣成交量錄得約309宗，按月及按年上調約19.31%及約41.1%。（蘇樂瑤攝）

交投重返22年初水平 銀主致價格續尋底

他分析，工商舖買賣成交自今年初起一直保持升勢，連續數月刷新全年新高，成交量已逐漸回復至2022年初水平，工商舖市場已見明朗。然而，過去一段時間個別工商舖物業淪為銀主盤，積極在市場推售，較市場為低的叫價，成功吸引不少投資者及用家洽商入市，提振整體市場交投氣氛。潘志明認為，銀主盤以低價獲市場承接，對工商舖買賣交投有所帶動，並令價格持續尋底，預料7月份買賣成交宗數會穩中向上。

潘志明指出，工商舖買賣成交自今年初起一直保持升勢，連續數月刷新全年新高，成交量已逐漸回復至2022年初水平。（資料圖片）

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