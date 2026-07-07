駕駛學院CEO1500萬購鰂魚涌工廈東達中心 呎價6124元創兩年新高
撰文：蔡偉南
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工廈市場最新錄得一宗高價成交個案，鰂魚涌東達中心中層單位剛以約1,500萬元易手，平均呎價約6,124元，創下該廈近兩年來呎價新高紀錄，新買家為香港駕駛學院行政總裁朱燦培及其太太蔡鳴鳳，料購入作自用。
駕駛學院CEO朱燦培料買入自用
中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，市場新近錄得一宗高價成交個案，該物業位於鰂魚涌英皇道1065號東達中心15樓02室，建築面積約2,449平方呎，以約1,500萬元易手，平均呎價約6,124元，平均呎價創近兩年新高。物業以交吉形式出售。劉氏補充，新買家為香港駕駛學院行政總裁朱燦培及其太太蔡鳴鳳，並以私人名義購入作自用用途。據了解，東達中心屬港島區地標工廈，加上符合自用需求，故決定入市。
上手持貨24年 帳面升值近2.7倍
資料顯示，原業主於2002年以約405.3萬元購入上述單位，當時呎價約1,655元，一直作自用，持貨24年，是次轉手帳面獲利約1,094.7萬元，物業期內升值接近2.7倍。
呎價較上年同類型成交高出33%
劉氏指出，東達中心業主大多惜售，過往同類型成交不多。翻查資料，大廈對上一宗同類型成交要追溯至2025年，該單位為12樓02室，與是次單位屬同一座向，當時成交呎價約4,600元易手。兩者對比，是次成交呎價較對上一宗同類型成交錄得約33%升幅。
劉氏分析，東達中心為鰂魚涌區內指標工廈，目前放盤量不多，市場普遍叫價為每方呎約5,000至6,000餘元不等；至於租賃市場方面，目前該廈每方呎叫租則介乎約15至18元水平。
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