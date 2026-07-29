建築公司2900萬沽葵芳新都會廣場相連寫字樓　一年蝕逾五球

非核心區甲廈價格持續尋底。知名建築公司信隆工程去年以3,429.2萬元購入葵芳新都會廣場相連單位，惟其後發現原有寫字樓已足夠使用，決定「止蝕離場」，以2,900萬元沽出，持貨僅約1年，帳面虧損529.2萬元，物業期內貶值約15%。



市場消息指，成交單位為葵芳新都會廣場第2座25樓1及12室，建築面積約4,634平方呎，以2,900萬元易手，平均呎價約6,258元。

葵芳新都會廣場。（Google地圖截圖）

信隆工程去年3429萬買入 惟計劃趕不上變化

原業主為信隆工程有限公司（Faith Engineering Ltd），為著名建築工程公司，去年3月以3,429.2萬元購入上址，原計劃作自用。惟其後發現「計劃趕不上變化」，原有寫字樓已足夠使用，決定「止蝕離場」，持貨約1年，帳面虧損529.2萬元，物業貶值約15%。

非核心區商廈價格未見底

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，雖然核心區甲廈需求殷切，惟非核心區仍然疲弱，價格仍在尋底，過去一年間跌幅約10%至15%，屬普遍現象。

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