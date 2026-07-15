核心區甲廈見底、業主心雄？永倫提價19%放售中環美銀中心全層

核心區甲廈受金融客追捧，帶動空置率及造價雙雙改善，業主議價能力得以企穩。「收租王」永倫集團提價放售中環美國銀行中心13樓全層，意向價約2.8億元，呎價約2.02萬元，最新叫價較去年8月2.36億元高4,400萬元或19%，但距離9年前、即2017年購入價4.65億元仍低約1.85億元或約39.8%。



涉及物業為中環美國銀行中心13樓全層，建築面積13,880平方呎，意向價約為2.8億元，呎價約20,173元。據悉，該單位原業主為永倫集團，於2024年已推出市場放售，當時意向3.3億元，惟一直未獲承接。至去年8月，永倫集團劈價約28%至約2.36億元放售，呎價約17,003元。換言之，該物業之最新叫價較一年前高約4,400萬元，提價幅度達約18.6%。

美國銀行中心。（蔡偉南攝）

永倫持貨9年 造價瀉約四成

資料顯示，永倫集團早於2017年斥約4.65億元購入上述物業，若以意向價售出，則持貨9年帳蝕1.85億元，造價期內跌約39.8%。

頻密沽售美銀物業 幾乎皆為蝕讓個案

值得留意，近年永倫頻頻沽售美國銀行中心物業，幾乎皆為蝕讓個案。譬如於今年初以2,533萬元，沽出中環美國銀行中心10樓一個單位，面積約1,500平方呎，呎價約16,887元。永倫持貨9年，帳蝕2,699萬元或約51.6%離場。

美國銀行中心。

永倫集團已故創辦人倫志炎。

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