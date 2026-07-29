恒隆山頂御峯1.13億沽複式戶　不足半個月連沽兩伙、吸金2.47億

由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯，新近拆售部份單位，以1.13億元沽出一伙複式大宅，成交呎價約48,353元。



不足半個月連沽兩伙 吸金2.47億

是次成交單位17樓B室複式大宅，屬「暉海」樓層，實用面積約2,337平方呎，連車位以1.13億元沽出，呎價約48,353元。

事實上，項目於不足半個月內連錄兩宗成交，吸金2.47億元。對上一宗為29樓A室複式大宅，在7月中旬以1.34億元沽出一伙相同面積的複式大宅，成交呎價約57,200元。

恒隆：維持「以租賃為先」的營運方針

恒隆表示，項目以全新面貌登場即備受市場關注，基於對項目長遠潛力與收藏價值的信心，目前維持「以租賃為先」的營運方針，審慎把握市場機遇。

山頂豪宅御峯。

山頂豪宅御峯。

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