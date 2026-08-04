居屋25年帳賺380萬　鳳庭苑3房485萬沽　白居二買家趕到期前入市

樓市表現向好，帶動長情業主大賺離場。最新元朗居屋鳳庭苑一伙未補地價三房套單位獲白居二買家趕購買證到期前擲485萬元入市，上手業主持貨25年轉手帳面獲利約逾380萬元離場。



美聯物業分行營業經理郭展鵬表示，是次成交為元朗居屋鳳庭苑A座低層3室，實用面積約661平方呎，屬三房套間隔。單位最初以未補地價530萬元叫價放盤，單位減價45萬元，最終以485萬元沽出，呎價約7,337元。

新買家四出睇樓8個月 單位25年升逾380萬

至於，新買家為白居二買家，睇樓約8個月，鍾情單位間隔實用且位於市中心，因此趕在購買證有效期完結前購入單位自住。

據悉，原業主於2001年7月以約未補地價104.14萬元購入，持貨至今約25年，是次轉手帳面獲利約380.86萬元，單位期內升值約3.7倍。

元朗居屋鳳庭苑。

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