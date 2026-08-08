愉景新城兩房1.95萬租出、呎租逾40元　較舊租金大升近3成｜多圖

荃灣區住宅租務市場暢旺，租務個案按月多出三成。最新有荃灣愉景新城兩房戶以每月約19,500元租出，呎租40.2元，新租金較舊租客在2021年承租時大升近三成。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣愉景新城6座中層C室， 實用面積485平方呎，屬兩房間隔，單位在租約完結後即以19,800重新放租，約一星期即以19,500元重新租出，呎租40.2元。

↓↓荃灣愉景新城6座中層C室↓↓

過去5年租金勁升28.3%

代理指，⁠因暑期租賃大旺季，荃灣區租盤甚為緊張，各屋苑租盤基本上亦是「放租一間，即時租出一間」。又指上手舊租客在2021年以15,200元租入，以最新租金計，單位5年租金勁升28.3%。

2019年買入價735萬

至於，業主在2019年以735萬元買入，以是次租金計單位租金回報約3.2厘。鍾家豪續指，⁠荃灣區本月暫錄50宗租賃成交，較上月多近30%。

荃灣愉景新城。

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