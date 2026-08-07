健康品牌「萊特維健」高層入市！4920萬買明翹匯複式戶

住宅樓市向好，市場再錄名人入市。健康產品品牌「萊特維健」高層人士，新近以4,920萬元購入明翹匯一伙高層複式戶，呎價18,035元。



高層複式戶4920萬沽

資料顯示，是次成交為明翹匯一伙高層複式戶，實用面積2,728平方呎連439平方呎平台，屬於四房三套房間隔，另連439平方呎平台，在7月中以4,920萬元沽出，呎價18,035元。當時發展商表示，買家因鍾情「明翹匯」坐北向南、背靠山景及遠望維多利亞港，決定自住及長線投資。

至於，新買家為香港天然健康產品品牌「萊特維健」高層人士 。

4月擲5796萬買荃灣TML 廣場逾萬呎單位

事實上，該名「萊特維健」高層人士亦非首次入市，在2026年4月擲5,796.46萬買入荃灣TML 廣場中層逾萬平方呎單位。而萊特維健屬於天然健康產品品牌，成立於2011年，提供逾50款產品，集總部位於香港，公司地址在荃灣沙咀道環球實業大廈9樓，在深圳和珠海皆設有子公司，目前有逾300名員工，亦在香港設有8間專門店。

青衣明翹匯。

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