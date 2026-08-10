住價齊賺！荃灣中心裝修兩房406萬沽　上手2年帳面升逾一成｜多圖

樓市氣氛轉旺，荃灣中心一伙兩房最新以406萬獲上車客入市，原業主於約2年前以365萬元買入自住，是次轉手帳面升值逾一成，可謂「住價齊賺」。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為荃灣中心4座高層B室，實用面積約380平方呎，屬兩房間隔。單位最初以410萬元叫價放盤，新近以406萬元沽出，呎價約10,684元。

↓↓荃灣中心4座高層B室↓↓

內附裝修 單位2年帳面升值41萬

至於，新買家為上車客，見單位附設裝修，合自己心水，即睇即議價入市。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為422萬元，即最新成交價較估價低最多3.8%。

據知，原業主於2024年8月以約365萬元購入上述物業自住，持貨至今2年，是次轉手帳面獲利約41萬元，單位期內升值約11%。

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