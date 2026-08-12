兩餸飯敗走！龍百味怡和街店開業不足1年結業　電訊進駐租金跌13%

近年零售舖市空置嚴重，造就售賣兩餸飯的店舖能夠以低價租金進駐核心區主要街道。不過消費市道繼續疲軟，落戶銅鑼灣怡和街的兩餸飯店舖「龍百味．大廚」，在營業不足一年的情況結場離開，而舖位新租戶為電子產品零售商「衛訊」，新租金僅20萬元，較兩餸飯店的舊租金更低13%。



上述舖位為銅鑼灣怡和街1至1L號香港大廈地下D舖及閣樓，面積合共約1,300平方呎，早前由兩餸飯店舖「龍百味．大廚」以每月約23萬元承租，不過進駐不足一年已經結業離開。

新租戶衛訊租金再插13%

近月業主重新推出舖位放租，意向月租22萬元，最終略為減租至每月約20萬元租出，新租戶為衛訊，成交呎租約154元，新租金較舊租金，回落3萬元或13%。

曾由謝瑞麟長租多年

該舖位再上一手為長情租客為珠寶品牌謝瑞麟，該奢侈品牌自1993年7月起承租，2024年5月遷出時月租約30萬元，舖位空置逾一年多後，才由龍百味於去年7月接手。

銅鑼灣怡和街1至1L號香港大廈地下D舖及閣樓由「龍百味．大廚」以每月約23萬元承租，不過營業不足一年結業離場。（網上圖片）

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