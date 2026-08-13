無力償還債務　兆康苑兩房居屋淪銀主盤　290萬低市價沽、呎價6千

住宅樓市回暖下，市場仍有銀主盤低價成交個案。鄰近屯門兆康站的居屋兆康苑，屋苑一伙兩房戶淪為銀主盤，近日以290萬元低價放售，放盤即日獲買家零議價承接，折合呎價6004元，略低於市場水平。



中原屯門第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，屯門兆康苑最近錄得一宗銀主盤成交，為兆華閣 (I座)極低層6室，實用面積483平方呎，兩房間隔。業主因無力償還債務，單位遭財務公司接管，日前以290萬元放售，放盤即日獲買家零議價承接，折合實用呎價6004元，略低於市場水平。

市值月租1.1萬至1.2萬 回報料達5厘

蕭俊邦指，屋苑同類極低層放盤現時最平叫價320萬元，其它兩房放盤叫價普遍介乎350萬元至360萬元。是次買家為區內投資者，見單位價錢吸引，以市值月租約1.1萬元至1.2萬元計算，租金回報預計達4.6厘至5厘，屬理想水平，因而即場果斷入市。

2010年自由市場買入價135萬

代理指，原業主於2010年4月以135萬元自由市場價買入單位，16年間賬面升值155萬元或1.1倍。

屯門居屋兆康苑。（資料圖片）

屯門居屋兆康苑。（資料圖片）

屯門居屋兆康苑。

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