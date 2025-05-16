搶租熱！屯門兆康苑兩房交吉即租出　「零議價」月租1.15萬｜多圖

隨著暑假租賃旺季臨近，部分租客已提前出手簽約。屯門居屋兆康苑一伙兩房單位，交吉當日即「閃電」獲租，每月11,500元。原業主持貨5年，以當時買入價計，享約3厘租金回報。



利嘉閣地產高級經理陳志偉稱，上述租賃單位為兆康苑S座低層1室，單位實用面積約447平方呎，採兩房間隔，外望樓景。

↓↓兆康苑S座低層1室↓↓

交吉放盤當日即租 每月11,500元

據悉，單位於舊租約完結後交吉當天放盤，便即日租出。而新租客為外區上班族，睇樓後認為單位間隔合用，內櫳企理；並且心儀屋苑配套完善，步行數分鐘可至港鐵兆康站，往返市區方便。遂「零議價」以每月11,500元租入，呎價約25.7元。

翻查資料，原業主於2020年以約460萬元(已補地價)買入單位，持貨5年，現租金回報約3厘。

屯門居屋兆康苑。