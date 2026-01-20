馬亞木家族3780萬沽美孚新邨地舖　持貨收租近24年、帳賺1150萬

原由「小巴大王」馬亞木家族成員持有的美孚新邨地舖，新近以3,780萬元易手，呎價近兩萬元，該家族持貨收租近24年，帳賺約1,150萬元或逾四成離場。



資料指，是次成交為美孚新邨地下N43號舖，建築面積約1,900平方呎，據知該舖最初以4,800萬元叫價放盤，最終累減1,020萬元或21.3%後，終以3,780萬元沽出，成交呎價19,895元。至於新買家以公司名「LN FOOD ENTERPRISES COMPANY LIMITED」，其董事姓林及李，當中一人持有中國護照。

該舖原由海皇粥店以每月18.8萬元租用，但海皇粥店去年5月全線結業隨即丟空，直至去年11月以月租16萬元重新租予食肆。（網上圖片）

現由食肆16萬租用 料租金回報逾5厘

是次成交舖位原由海皇粥店以每月18.8萬元租用，但海皇粥店去年5月全線結業隨即丟空，直至去年11月以月租16萬元重新租予食肆。換言之以最新成交價計算，買家料可享約5.1厘租金回報。

持貨收租近24年 舖位升值逾四成

至於，原業主為馬亞木家族，在2002年7月斥資2,630萬元購入舖位，持貨收租至今近24年，是次轉手帳面獲利1,150萬元，舖位期內升值43.7%。