明賺實蝕！鄧成波「新抱」葉靄璇3100萬沽碧瑤灣　兩年倒輸99萬

近年已故「舖王」鄧成波家族陷入財困，不少物業先後淪為銀主盤或需蝕賣離場。鄧成波兒子鄧耀昇的妻子葉靄璇，她以公司名義持有的薄扶林碧瑤灣一伙相連單位，最新連車位合共以3,100萬元沽出，單位近兩年帳面升值100萬元或3.3%。惟扣減佣金、印花税等交易使費後，料需要倒蝕約99萬元。



碧瑤灣高層相連單位3100萬沽

是次成交單位為碧瑤灣27座高層A及C室，分別為兩房及三房間隔，實用面積1,012及1,314平方呎，兩伙為相連單位，各連一個車位，在7月中旬合共以3,100萬元沽出，平均呎價約13,328元。

原業主為鄧耀昇妻子 近2年前公司名義買入

至於，上述兩伙單位的業主為鄧成波之子鄧耀昇的妻子葉靄璇，在2024年11月以公司名義「Vision Fortune Limited」擲3,000萬元入市，持貨至今近兩年，是次轉手帳面獲利100萬元，單位期內升值3.3%。不過，若扣減佣金61萬元、印花税約138萬元等交易使費後，料需要明賺實蝕約99萬元。

碧瑤灣。（資料圖片）

已故「舖王」鄧成波。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。