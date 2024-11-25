鄧成波家族罕有入市！「新抱」葉靄璇3千萬買薄扶林碧瑤灣相連戶
撰文：李明珠
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近年已故「舖王」鄧成波家族陷入財困，連環沽售持有物業，不過卻近日罕有錄得入市個案。薄扶林碧瑤灣2伙相鄰單位最新連車位合共以3,000萬元沽出，平均呎價約12,898元。據悉，新買家為鄧成波之子鄧耀昇的妻子葉靄璇。
碧瑤灣相鄰單位3000萬沽
據資料指，該單位為碧瑤灣27座高層A及C室，分別為兩房及三房間隔，實用面積1,012及1,314平方呎，兩伙為相鄰單位，各連1個車位。單位於最新以合共3,000萬元沽出，平均呎價約12,898元。
鄧耀昇妻子以公司名入市
至於，上述兩伙單位的新買家以「Vision Fortune Limited」公司名義登記，其公司董事為葉靄璇（IP, OISHUEN），其中英文名與鄧成波之子鄧耀昇的妻子葉靄璇同名，料為同一人。
原業主於2009年以合共2,470萬元購入上述2伙單位連2個車位，持貨約15年轉售，帳面獲利530萬元，期内升值逾21%。
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