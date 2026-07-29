30組客爭！鄧成波灣仔銀主盤搶高逾6成至355萬沽　內籠溶爛似廢墟

已故「舖王」鄧成波家族近年屢傳財困，頻頻沽貨套現。最新一宗涉及灣仔駱克道偉德大廈一伙樓齡超過半世紀的住宅單位，該單位已淪為銀主盤，銀主開價220萬元推出市場拍賣，較市價低200萬元或約47.6%。



此單位於今日（29日）進行公開拍賣，最終獲30組客人舉手競投，搶高至355萬元沽出，較叫價高135萬元或約61.4%，呎價約7,044元。惟該單位目前市場估價約為420萬元，最新成交價較估價低約15.5%。



涉及單位為灣仔駱克道416號偉德大廈低層雙號數單位，實用面積約504平方呎，現為一房間隔。銀主開價220萬元起拍，較市值低200萬元或約47.6%。

該單位今日於忠誠拍賣行開拍，最終獲30組客人舉手競投，搶高至355萬元沽出，較叫價高135萬元或約61.4%，呎價約7,044元。惟該單位目前市場估價約為420萬元，最新成交價較估價低約15.5%。

現屬「廢墟」狀態 新買家料須進行大裝修

據透露，該單位業主買入後未有進行過裝修。據內籠相片可見，該單位屬「廢墟」狀態。天花出現極大面積的石屎剝落，鋼筋徹底外露，牆身亦滿佈裂縫。全屋地下則散落著大量建築廢料。若要重新入住，料準買家須進行「全爆」。

↓↓灣仔偉德大廈低層雙號數單位↓↓

原由已故「舖王」鄧成波家族持有

資料顯示，該廈早於1972年落成，樓齡高達54年。原業主於2019年期間，斥2,800萬元購入包括上址在內的一籃子物業。物業原由已故「舖王」鄧成波的遺產管理人，即其子鄧耀文及「太子爺」鄧耀昇共同持有。

物業目前由已故「舖王」鄧成波的遺產管理人，即其子鄧耀文及「太子爺」鄧耀昇共同持有。（資料圖片）

遭財仔入稟追債 曾慘遭法庭釘契

就該單位而言，鄧成波家族曾在2024年7月，單日向銀行一口氣簽署三份抵押文件以獲取資金，當中包括按揭（Mortgage）、二按（Second Legal Charge）及租金轉讓（Assignment of Rentals）。 然而這筆借貸似乎未能填補資金鏈斷裂的缺口。該家族隨後再遭財仔入稟追債，更被法庭頒令「釘契」，物業淪為銀主盤收場。

灣仔駱克道416號偉德大廈。（忠誠拍賣行提供）

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