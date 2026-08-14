樓市回暖現短炒　太子道西233號半新樓兩房1480萬沽　9個月漲三球

樓市回暖，市區豪宅不足一年錄得可觀升幅。入伙近4年的半新盤太子道西233號，一伙中層兩房戶新近以1,480萬元沽出，較原業主9個月前一手買入價，帳面勁升三球，升幅約26%。



中原地產九龍豪宅高級分區經理麥少基表示，上述成交為太子道西233號中層D室，實用面積505平方呎，採兩房套房間隔，擁開放式廚房，座向北方，景觀尚算開揚，居住環境靜中帶旺，最新以1,480萬元成交，折合呎價29,307元。

2025年11月買入價1175萬

據了解，原業主於2025年11月以1,175萬元一手購入上址，持貨短短9個月即順利沽出，現轉手帳面可獲利305萬元離場，單位極速升值26%。

資料顯示，何文田現樓項目太子道西233號由新地（0016）及會德豐地產合作發展，項目於2022年10月入伙，全盤提供75伙，實用面積為375至1,748平方呎。

太子道西233號於2022年10月入伙，全盤提供75伙，實用面積為375至1,748平方呎。

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