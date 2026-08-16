兩年蒸發逾一成！海茵莊園開放式連租約367萬沽　租金回報4.4厘

二手市場轉旺 ，惟市場仍有不少蝕讓成交，最新將軍澳海茵莊園一伙開放式戶獲投資者以367萬元連租約接貨，呎價16,457元，料收4.4厘租金回報。上手持貨兩年帳面輸逾一成離場。



美聯物業分行區域聯席董事馬立成表示，是次成交為將軍澳海茵莊園2座中層C2室，實用面積約223平方呎，屬開放式間隔，外望開揚山景。

單位約一個月前以370萬元叫價放盤，單位經議價後業主減價約3萬元，最終以367萬元連租約沽出，呎價約16,457元。以單位目前月租1.35萬元計，料可收約4.4厘租金回報。

單位兩年轉手帳輸逾一成

據知，原業主於2024年4月以約421萬元購入上述單位，持貨至今約2年，是次轉手帳面蝕讓約54萬元，單位期內貶值約12.8%。不過由曾用作收租，料可以抵銷部分蝕幅。

將軍澳海茵莊園。

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