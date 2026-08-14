新世界長沙灣「83永康街」高層三層連大廈命名權　索價4.54億

新世界發展（0017）旗下長沙灣甲級商廈「83永康街」，最新加推放售高層三層物業連大廈命名權，三層物業建築面積合共約57,432方呎，業主意向售價約4.54億元，折合平均意向呎價約7,905元。



利嘉閣(工商舖)地產葵涌-工商部聯席董事葉斐明表示，是次放售配以罕有命名權，適合集團企業作總部。發展商考慮也到其他用家需要，亦同時推出其他不同面積單位應市，分間單位面積由約966平方呎起；另有中層全層戶建築面積約18,946至19,145方呎，意向呎價由6,188元起，特別適合中型公司自用。

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長沙灣甲廈「83 永康街」。（新世界提供）

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