新世界長沙灣「83永康街」高層三層連大廈命名權 索價4.54億
撰文：蔡偉南
出版：更新：
新世界發展（0017）旗下長沙灣甲級商廈「83永康街」，最新加推放售高層三層物業連大廈命名權，三層物業建築面積合共約57,432方呎，業主意向售價約4.54億元，折合平均意向呎價約7,905元。
利嘉閣(工商舖)地產葵涌-工商部聯席董事葉斐明表示，是次放售配以罕有命名權，適合集團企業作總部。發展商考慮也到其他用家需要，亦同時推出其他不同面積單位應市，分間單位面積由約966平方呎起；另有中層全層戶建築面積約18,946至19,145方呎，意向呎價由6,188元起，特別適合中型公司自用。
↓↓83永康街甲廈↓↓
+6
+5
新世界長沙灣甲廈「83永康街」 累售近八成 大手客1.4億掃全層長沙灣甲廈83永康街低層739萬沽 買家為前教育城行政總監鄭弼亮新世界長沙灣甲廈「83永康街」傳減價57% 呎價僅5600元跌穿地價新世界劈價3成奏效！長沙灣甲廈83永康街連沽9伙 套現逾7500萬新世界清貨尾！長沙灣甲廈83永康街劈價30% 呎價低見7100元
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。