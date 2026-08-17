遠赴北京送訂！換樓客1288萬買滌濤山三房　上手8個月短炒賺136萬

二手交投持續，有買家為買心頭好，委託代理遠赴北京送訂，最終以1,288萬元連車位買入大埔滌濤山一伙高層三房單位。上手持貨8個月，轉手帳面獲利約208萬元離場，如若扣減佣金、印花税等交易使費，料實賺約136萬元。



滌濤山三房1288萬連車位

美聯物業首席聯席區域經理陳少鴻表示，是次成交單位為大埔滌濤山6座高層A室，實用面積約1,141平方呎，屬三房間隔。單位原本叫價1,350萬元，經議價62萬元後，新近以1,288萬元連車位沽出，呎價11,288元。

代理遠赴北京送訂

至於，新買家為換樓客，由於業主長期在內地北京工作，在出價後委託地產代理即時訂購機票遠赴北京送訂，最終成功買入心頭好。

資料顯示，原業主於2025年12月以約1,080萬元購入上述物業，持貨約8個月，帳面獲利約208萬元，升值約19.3%。若扣減佣金、印花税等交易使費近72萬元後，料該業主實賺約136萬元。

大埔滌濤山。

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