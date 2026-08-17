屯門上源兩房480萬蝕沽　近8年帳蝕176萬　外區換樓客接貨｜多圖

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓貨，屯門上源有中層兩房新近以480萬元沽出，上手最終持貨近8年轉手，單位帳面仍要蝕讓176萬元或貶值26.8%。至於新買家為外區換樓客。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，成交單位為上源6A座中層H室，實用面積558平方呎，屬兩房間隔，外望東南翠綠山景，原業主開價508萬元，經議價後成交480萬元沽出，呎價8,602元。

↓↓上源6A座中層H室↓↓

至於，新買家為外區換樓客。參考同類面積成交單位為同座低層H室，在2026年2月初以490萬元沽出，反映今次成交單位半年前低層戶賣平約10萬元或2%。

2018年買入價656萬

至於原業主早於2018年12月斥資656萬元買入上址，持貨至今近8年，是次轉手帳面蝕讓176萬元，單位期內貶值約26.8%。

屯門上源。

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